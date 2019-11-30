يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط Zamelek NOW

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق الزمالك نظيره فريق مازيمبي اليوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير COOL KOORA ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020 ويدخل ميتشو تلك المباراة بالقوة الضاربة لتحقيق فوز ثمين في بداية المشوار الافريقي هذا الموسم KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين بسبب صعوبة ملعب مازيمبي الكونغولي في السنوات الماضية.

كورة ستار ويلتقي فريق زيسكو الزامبي مع فريق بريميرو اوجوستو الانجولي مساء اليوم أيضا في الساعة السادسة ضمن منافسات تلك المجموعة أيضاً مع فريقي الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي KOORA STAR وكان قد حقق نادي الزمالك لقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء GOAL KOORA.

كول كورة ويحل فريق الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الاهلي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة KOORA LIVE ولكن يتفوق المارد الأبيض على الأهلي بمباراة واحدة في الدوري، ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث وبفارق الأهداف فقط عن القلعة البيضاء هذا الموسم BEIN MATSH.

كورة أونلاين وتلقى الفريق الأبيض هزيمة مفاجأة من فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA LIVE وغاب طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك عن تلك المباراة بسبب الإصابة، ولكنه سافر مع الفريق بشكل طبيعي في رحلة الكونغو KOORA STAR.







