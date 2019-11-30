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البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:08 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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أهدى البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، قطعة صغيرة من بقايا المذود (المهد)، الذي اضطجع فيه السيّد المسيح عند ولادته، إلى الأراضي المقدسة، وتحديدا كنيسة السيدة العذراء (نوتردام) بالقرب من مدينة القدس القديمة.

وترأس القاصد الرسولي في القدس المطران ليوبولدو جيريلي، أمس الجمعة، القداس الإلهي، بمشاركة حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشسكو باتون، ولفيف من الكهنة، بحضور 80 شخصًا، للاحتفال بعودة الذخيرة إلى الأرض المقدسة.

ومن المقرر أن يتم نقل ذخيرة المذود صباح اليوم السبت إلى مدينة بيت لحم، بالتزامن مع بدء زمن المجيء والتحضيرات لاحتفالات عيد الميلاد، وستمكث الذخيرة المقدسة بشكل دائم في كنيسة القديسة كاترينا الراعوية، المتآخمة لكنيسة المهد.

وقال الأب باتون لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذا مهم لأنه جزء من الهيكل الخشبي للمهد الأصلي في مغارة بيت لحم".

وأوضح أن المذود غادر الأراضي المقدسة في عام 640 ميلادي، في عهد البابا ثيودوروس الذي كانت له جذور فلسطينية وكان موجودًا في روما". وقدّمه بطريرك القدس صفرونيوس في حينه إلى البابا ثيودوروس الأول (642-649).

وأضاف حارس الأراضي المقدسة "اليوم بعد حوالى 1379 سنة، عاد جزء من المذود إلى الأراضي المقدسة، وسيبقى في مدينة بيت لحم إلى الأبد".

وأوضح أن هي المرة الأولى التي يعود فيها جزء من خشب المذود. بالطبع لا يتعلق الأمر بالهيكل الخشبي للمذود بأكمله، إذ يستحيل نقله من روما إلى هنا لأنه هش للغاية، مشددًا بقوله "بالطبع، نحن لا نكرّم هذا الأثر كقطعة من الخشب، بل نكرمّها لأنها تذكّرنا بسرّ التجسّد وحقيقة أن يسوع ابن مريم ولد في بيت لحم منذ أكثر من ألفي عام.

كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب خلال زيارته إلى الفاتيكان في كانون الأول 2018 لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط، من البابا فرنسيس إعادة "مهد" المسيح الى بيت لحم.

وقال سفير فلسطين لدى الكرسي الرسولي عيسى قسيسية "نشكر الرئيس محمود عباس ونشكر قداسة البابا على هذه الهدية الثمينة التي هي علامة على السلام والأمل.

يذكر أن بقايا المذود (المهد) الذي اضطجع فيه السيّد المسيح لدى ولادته، قد مكث أكثر من 1300 عام في العاصمة الإيطالية روما.
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
البابا فرنسيس يهدي قطعة صغيرة من المذود إلى كنيسة القدس (صور)
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الكلمات المفتاحية

المهد المذود القدس القداس الإلهى السيّد المسيح البابا فرنسيس

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