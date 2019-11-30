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25٪ من المدارس محرومة من التابلت.. وامتحانات أولى وثانية ثانوي "ورقية"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:01 م
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تابلت - صورة أرشيفية
تابلت - صورة أرشيفية
العدد الورقي - محمد أكرم دياب
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الأجهزة لم تصل إلى مطروح والأقصر والقليوبية والدقهلية والمنوفية

رغم تأكيد وزارة التربية والتعليم استعدادها لتنظيم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى فى11 يناير من العام المقبل، وتوجيه جميع المدارس بضرورة وضع جداول الامتحانات حسب ظروف كل منها بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، إلا أن عدداً كبيرا من المدرسين يؤكدون لأولياء الأمور أن طلاباً كثيرين سيتم اختبارهم ورقياً لأنهم لم يتسلموا التابلت الخاص بكل منهم بعد، وأن عدداً كبيراً من المدراس ليست مؤهلة لنظام التعليم الحديث.

وزارة التربية والتعليم كانت ذكرت فى بيان لها أنها تعاقدت على شراء 650 ألف تابليت من نوع «سامسونج» لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى على مرحلتين تنتهى فى ديسمبر قبل الامتحان المقرر تنفيذه إلكترونيا بأقل من شهر.

«الفجر» رصدت المناطق والمحافظات التى لم يتسلم طلابها التابلت من خلال الحديث مع أولياء الأمور، وأول هذه المناطق القاهرة نفسها والتى سيتسلم طلابها التابلت خلال ديسمبر المقبل حسب تصريحات الوزارة بالإضافة إلى عدة مناطق بمحافظات الصعيد ومنها مركز إسنا بمحافظة الأقصر إذ يتعلم الطلاب وفق الطريقة التقليدية ومن خلال الكتب المدرسية.

وقال الأهالى إن 70% من مدارس الصعيد تعانى من غياب التطوير من جانب وزارة التربية والتعليم، سواء من ناحية تطوير المدرسين أو الوسائل التعليمية، كما واجه العديد من التلاميذ مشكلات فى امتحانات العام الماضى بسبب عدم استلامهم للتابلت أو تعطله حيث لجأت إدارات المدارس إلى استبدال الامتحان الإلكترونى بآخر ورقى.

ويقول أولياء الأمور فى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، إن أبناءهم يتلقون التعليم منذ نحو شهرين بالطرق التقليدية ولم يتم تدريبهم على استخدام التابلت لتأخر تسليمه للمدارس ولم يصل أى منشور لمدارس سوهاج يشير إلى موعد الاستلام، محذرين من أن بعد القرى عن الرقابة يجعل تطوير التعليم مجرد كلام خصوصاً أن المدرسين فى الصعيد يفتقدون للتدريب على الطرق الحديثة وغير مؤهلين لاستخدام التابلت لدرجة أن المدرسين القادرين على التعامل مع الجهاز رفعوا أسعار الدروس الخصوصية.

ومركز أجا فى محافظة الدقهلية أدى غياب التابلت إلى زيادة مخاوف أولياء الأمور نتيجة الامتحانات ولجأ معظمهم إلى إلحاق أبنائهم بـ«السناتر التعليمية» والدروس الخصوصية لدى مدرسين لجهلهم بالنظام الجديد لعدم استلام أبنائهم التابلت بنسبة 50% من تلاميذ المحافظة بجانب تعطل عدد كبير من الأجهزة التى تسلمها طلاب الصف الثانى الثانوى العام الماضى.

مشكلات التابلت فى مدارس الدقهلية أكدتها أمال طرابية عضو مجلس النواب عن المحافظة، والتى اتهمت وزير التعليم بإهدار 4 مليارات جنيه فى مشروع يعانى مشكلات عديدة بجانب تأخر تسليم الأجهزة لعدد كبير من المدارس على مستوى الجمهورية وليس المحافظة ما قد يؤدى لرسوب عدد كبير من التلاميذ.

وتتكرر مشكلة عدم تسليم التابلت فى محافظات القليوبية والغربية والمنوفية حيث يعتمد المدرسون هناك على نظام التعليم الورقى ويؤكدون أن الامتحان سيتم بنفس الطريقة، وتتكرر المشكلة فى المحافظات الحدودية إذ لا تزال مدارس السلوم وسيدى برانى تعمل وفق النظام التقليدى فى التعليم ولا يعلم مدرسوها شيئاً عن النظام الجديد.

وتحت قبة البرلمان تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو المجلس بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم لمطالبته بإلغاء نظام التابلت لافتاً لوجود حالة من الارتباك والتخبط الشديدتين لدى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية ولدى القائمين على العملية التعليمية بجميع قياداتها بجانب المدرسين والتلاميذ وأولياء أمورهم.

وأشار زين الدين إلى عدم توافر البنية الأساسية لتطبيق نظام التابلت فى جميع المدارس إضافة لثبوت فشل النظام فى امتحانات العام الماضى وعدم تدريب عدد كبير من المدرسين على التعامل مع النظام الجديد.
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