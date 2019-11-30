يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم 30-11-2019 فى دورى أبطال إفريقيا

يواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي سيقام على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.





يلاشوت مباراة الزمالك ومازيمبي

ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما.





خط الهجوم: مصطفى محمد.





كوره اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي

الزمالك يدخل مباراة مازيمبي وهو بقوتة الضاربة بعد عودة الخماسي الذي غاب عن مباراة إنبي الأخيرة التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة، أشرف بن شرقي ، يوسف أوباما، وقيد المغربي أوناجم، مع تواجد كل من شيكابالا ومصطفى فتحي بعد غيبا طويل والمشاركة في وقت قليل أمام نادي إنبي.







