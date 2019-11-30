Advertisements
Advertisements
Advertisements

بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أبو النمرس

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أبو النمرس، وتعهد كلِ من الطرفين بعدم التعرض للطرف الآخر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وكانت وقعت خلافات ثأرية بين عائلتي "جوهر وأبو خليل" بمركز أبو النمرس، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، أسفرت عن سقوط قتلي منهم.

وعقدت جلسة الصلح اليوم السبت، بمركز شباب قرية طموة بمركز أبوالنمرس، في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والنائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس، والدكتور ياسر فرج رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، والحاج جمعه قاسم أبو إدريس، والعمده أحمد حماده أبو راشد، والمستشار جمال ريحان المحامي، وعدد كبير من الأهالي بالقرية، وبعض الشخصيات العامة.

وتعهد أفراد الخصومة على كتاب الله على أن يكون الصلح بينهم بشكل نهائي وعدم الالتفات، لوشاية الحاقدين والعيش معًا في سلام وسط ترحيب من الحاضرين.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، ومعاونيه الرائد مصطفي عثمان، والنقيب إسلام عكاشة، وبعد إتمام الصلح بين العائلتين انصرف كل منهم دون تعرضه للطرف الآخر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أبو النمرس
بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أبو النمرس
Advertisements

أخبار تهمك

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعة و 16 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

منذ ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ نصف ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ ثلث ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 20 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 22 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Zamelek vs Tout Puissant Mazembe LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الزمالك CAF Champio

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ 34 دقيقة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:21 م

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

02:15 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

02:57 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

02:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status