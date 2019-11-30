مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube رابط ماتش الزمالك اليون بدون تقطيع مجانًا

بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية بين الزمالك ومازيمبي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتلعب مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم KORA LIVE بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وستذاع مباراة الزمالك ضد مازيمبي KORA ONLINE في دوري أبطال أفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد مازيمبي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي.

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