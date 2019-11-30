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حسن شاكوش يعلن انفصاله رسميًا عن حمو بيكا.. تعرف على التفاصيل
السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:52 م
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سعد نبيل
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أعلن مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، انفصاله رسميًا عن فريق المهرجانات "حمو بيكا"، وذلك بعد نشر "بيكا"، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يروج لحفله الثاني بدولة الأردن.
وقال "شاكوش"، من خلال مقطع فيديو
قام بنشره عبر حسابه الرسمي عبر موقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام"،
إنه يعمل بمفرده، ولا ينتمي لإي فريق، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية
متسألين عن عدم مشاركته في الحفل الثاني لـ"بيكا" بالأردن.
وأكد مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش،
أنه حقق نجاحًا قبل الانضمام لفريق "بيكا"، لافتًا إلى أن الجمهور المصري
يستطيع أن يميز أصوات المطربين عن بعضها بكل
سهوله، ذاكرًا جميع الأعمال التي شارك بها مع "بيكا"، وحققت ملاين المشاهدات
وذاع صيتها في مصر والخارج.
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