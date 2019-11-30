بالصور.. أسيوط تتزين لاستقبال رئيس حزب الوفد

تزينت مداخل محافظة أسيوط وأبواب جامعة أسيوط بالأعلام واللافتات والبلالين لاستقبال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء بيت الأمة وقيادات الحزب، في إطار إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من مبادرة الوفد مع المرأة في الصعيد.



ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خطابًا سياسيًا مهمًا في مدينة أسيوط، يتناول فيه الأوضاع السياسية الراهنة وأهمية التأسيس للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، وضرورة تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في إطار تفعيل المادة الخامسة من الدستور.



ويتناول خطاب أبو شقة أهمية دور المرأة في المجتمع المصري وفى الحركة الوطنية طوال تاريخها، ودور المرأة الصعيدية في المشاركة وبقوة في العمل السياسي والعام، وإذ إن بيت الأمة يعقد آمالًا كبيرة على المرأة المصرية، وقد ظهر ذلك جليًا في مشاركة المرأة المصرية في ثورة 1919، كما يتناول الخطاب العديد من قضايا الأمة.



وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" في سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.