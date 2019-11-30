Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. أسيوط تتزين لاستقبال رئيس حزب الوفد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
Advertisements
تزينت مداخل محافظة أسيوط وأبواب جامعة أسيوط بالأعلام واللافتات والبلالين لاستقبال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء بيت الأمة وقيادات الحزب، في إطار إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة  من مبادرة الوفد مع المرأة في الصعيد.

ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خطابًا سياسيًا مهمًا في مدينة أسيوط، يتناول فيه الأوضاع السياسية الراهنة وأهمية التأسيس للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، وضرورة تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في إطار تفعيل المادة الخامسة من الدستور.

ويتناول خطاب أبو شقة أهمية دور المرأة في المجتمع المصري وفى الحركة الوطنية طوال تاريخها، ودور المرأة الصعيدية في المشاركة وبقوة في العمل السياسي والعام، وإذ إن بيت الأمة يعقد آمالًا كبيرة على المرأة المصرية، وقد ظهر ذلك جليًا في مشاركة المرأة المصرية في ثورة 1919، كما يتناول الخطاب العديد من قضايا الأمة.

وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة"  في سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.
بالصور.. أسيوط تتزين لاستقبال رئيس حزب الوفد
بالصور.. أسيوط تتزين لاستقبال رئيس حزب الوفد
بالصور.. أسيوط تتزين لاستقبال رئيس حزب الوفد
بالصور.. أسيوط تتزين لاستقبال رئيس حزب الوفد
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Zamelek vs Tout Puissant Mazembe LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الزمالك CAF Champio

منذ ساعة و 20 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ نصف ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ ساعة و 10 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

منذ ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 22 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ ثلث ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعة و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:21 م

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

02:15 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

02:57 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

02:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status