متى تأخذي قرارك بإجراء عملية تجميل الأنف؟ أستاذ جراحة يجيب

أكد حاتم السحار، أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، أن عملية تجميل الأنف هي أصعب عملية ممكن أن يتم إجراءها كقرار وتعامل مع المريض، مشيرًا إلى أن المرأة يمكن أن تلجأ لعملية تجميل الأنف، حينما تكون أنفها لا تحظى بقبول لديها، وأن تعلم جيدًا العيب الموجود فيها، وألا ترغب الفتاة في أن تكون شبيهة حد معين.



وأوضح "السحار"، خلال حواره مع الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، أن الطبيب لابد أن يكون على دراية بما سيقوم به، والنتيجة التي سيصل إليها وأن يكون متمرس، معقبًا: "اللي ييجي في الوش مفيهوش معلش".



وتابع أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، أن عظام الوجه هي الشيء الثابت في الوجه، بينما الأنف قد تتسبب في ضياع ملامح الوجه لكبرها بشكل مبالغ فيه أو العكس؛ لكونها الشيء الوحيد البارز التي تبرز ملامح الوجه، مشددة على أن المرأة تغادر العيادة في نفس يوم إجراء عملية جراحة الأنف، ويتم فك الغرز من أسبوع لـ 10 أيام، موضحًا أنه فور الخروج من العملية يتم عمل كمدات ثلج لمدة 8 ساعات لمنع زرقان الجلد، وبعدها بـ 24 ساعة يتم البدء في عمل كمدات مياه دافئة.

