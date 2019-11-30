Advertisements
Advertisements
Advertisements

متى تأخذي قرارك بإجراء عملية تجميل الأنف؟ أستاذ جراحة يجيب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:52 م
Advertisements
السحار
السحار
رقية جمال
Advertisements
أكد حاتم السحار، أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، أن عملية تجميل الأنف هي أصعب عملية ممكن أن يتم إجراءها كقرار وتعامل مع المريض، مشيرًا إلى أن المرأة يمكن أن تلجأ لعملية تجميل الأنف، حينما تكون أنفها لا تحظى بقبول لديها، وأن تعلم جيدًا العيب الموجود فيها، وألا ترغب الفتاة في أن تكون شبيهة حد معين.

وأوضح "السحار"، خلال حواره مع الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، أن الطبيب لابد أن يكون على دراية بما سيقوم به، والنتيجة التي سيصل إليها وأن يكون متمرس، معقبًا: "اللي ييجي في الوش مفيهوش معلش".

وتابع أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، أن عظام الوجه هي الشيء الثابت في الوجه، بينما الأنف قد تتسبب في ضياع ملامح الوجه لكبرها بشكل مبالغ فيه أو العكس؛ لكونها الشيء الوحيد البارز التي تبرز ملامح الوجه، مشددة على أن المرأة تغادر العيادة في نفس يوم إجراء عملية جراحة الأنف، ويتم فك الغرز من أسبوع لـ 10 أيام، موضحًا أنه فور الخروج من العملية يتم عمل كمدات ثلج لمدة 8 ساعات لمنع زرقان الجلد، وبعدها بـ 24 ساعة يتم البدء في عمل كمدات مياه دافئة.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ 33 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

منذ ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Zamelek vs Tout Puissant Mazembe LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الزمالك CAF Champio

منذ ساعة و 22 دقيقة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ أقل من ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

منذ أقل من ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ 36 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:21 م

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

02:15 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

02:57 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

02:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status