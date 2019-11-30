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سعر اليورو اليوم السبت 30 -11-2019 في البنوك الحكومية والخاصة في مصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:10 م
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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يحافظ سعر اليورو اليوم على استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 ختام تعاملات شهر نوفمبر، ويواصل سعر اليورو استقراره في البنوك المصرية خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت اخر تحديثات لسعر اليورو اليوم على المنحو التالي:

سعر اليورو اليوم السبت 30-11-2019
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.79جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.66 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.
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