خالد الصاوي يهنئ نفسه بعيد ميلاده: يا خلود بالبلدى

شهيرة النجار





من أجمل برقيات أعياد الميلاد تلك البرقية التى كتبها الفنان خالد الصاوى لنفسه كتب «من الرماد جاى صوتى يعلن حضورى فى ميعادى الليلة ختمة موتى وبكرة رجعة ميلادى.. بالبلدى هابى بيرث داى يا خلود وسلامات لكل الأحبة» وانهال الفنانون وخاصة النجمات بالتهانى لخالد مثل هند صبرى التى قالت له: كل سنة وأنت معجون بالموهبة، ومنة شلبى كتبت له: كل سنة وأنت سعيد وجامد يا صاوى، ونسرين أمين يا عبقرى، ورانيا يوسف كتبت له: يا مفرحنا. آخر أعمال خالد الصاوى كان الفيل الأزرق، لكن أهم سينمائياته هى الحرامى والعبيط والفيل الأزرق، وعمارة يعقوبيان والجزيرة الأول والثانى وكدا رضا، هذا الشهر ملىء بأعياد ميلاد عدد كبير من أهل الفن مثل نجم مسرح مصر كريم عفيفى والممثلة أمل رزق وكتبنا عن نجمة النجمات ميرفت أمين والمبدعة هند صبرى كل سنة وهم طيبون.



