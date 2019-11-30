«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME Zamelek يلا شوت ماتش الزمالك

تقام اليوم مباراة قوية ومنتظرة اليوم تجمع بين نادي الزمالك ونادي مازيمبي الكونغولي الذى سيستضيف المارد الأحمر علي ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين علي ملعب مازيمبي فى اللقاء الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

KOORA ONLINE يستضيف ملعب مازيمبي مباراة الفريق الكونغولي أمام الزمالك فى اللقاء الأول لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى لقاء سينطلق الساعة الثااثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA GOAL، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الفجر الرياضي KOORA GOAL.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

KOORA ONLINE يحل الزمالك ضيف علي فريق مازيمبي فى اللقاء الأول من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء سينطلق الساعة الثااثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA GOAL.

كورة ستار شاهد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم YALLA SHOOT، الزمالك يبدء مشواره بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا KOORA STAR.







