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رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:09 م
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الزمالك
الزمالك
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بث مباشر مباراة الزمال ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا COOL KORA رابط مباشر دون تقطيع
مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي اليوم السبت YALLA SHOOT , تابع مباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، متابعة مباراة الزمالك ومازيمبي دوري أبطال أفريقيا يلا شوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.
ويستضيف ملعب لوموباتشي مواجهة قوية بين فريقي الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الصربي ميتشو ونادي الزمالك في مواجهة القمة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد مازيمبي لتسجيل إنطلاقة قوية في مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا
تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.
ويحل فريق الزمالك ضيفاً على مازيمبي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي
تابع على الهواء مباشرة مباراة الزمالط ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.
وومن المتوقع أن يخوض الصربي ميتشو المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة الزمالك ومازيمبي عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.
وتنطلق المباراة اليوم السبت 30 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق على محمد علي.

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