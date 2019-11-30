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الحسينى يهنئ الرئيس بعد التأكيد على تنظيم مصر بطولة العالم للسلاح

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قدم رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى التهنئة الحارة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد الإنجاز الكبير بالحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار 2021 .
كما وجه الحسينى التهنئة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب لدورهم ودعهمهم للفوز بهذا التنظيم .
قال الحسينى ان مصر باتت الدولة الاولى فى العالم التى تحظى بتنظيم بطولتى عالم فى عام واحد حيث سيتم تنظيم بطولة العالم للناشئين فى ابريل 2021 وبعدها بطولة العالم للكبار اى ان العالم كله كبارا وصغارا سيحل ضيفا على مصر فى هذا العام.
اشار قائلا ان ما حدث فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للسلاح وإلتى حضرها رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ يدعو للفخر حيث قام بالتصويت لصالح مصر 126 دولة بينما رفضت اربع دول وتحفظت ثلاث اخرى ما يعنى اكتساح مصر لهذا التصويت بكل جدارة.
اضاف قائلا ان العمل بدأ من الان استعدادا لتلك المهمة الثقيلة التى تم التخطيط لتخرج فى افضل صورة لنؤكد من خلالها على الريادة المصرية فى الرياضة العالمية .
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