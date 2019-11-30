القبض على عنصر تكفيري محلّ 6 مناشير تفتيش

تمكنت ليلة امس، مصالح فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري صادرة في شأنه 6 مناشير تفتيش، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول بتصريحات إعلامية.





وقد أوضح المصدر ذاته للإذاعة التونسية بالجهة، ان مصالح فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني وفي اطار عملها الميداني الاستباقي، تعهدت بكل سرية بقضية الحال وعقب رصد دقيق تم بين ليلة امس وفجر اليوم مداهمة منزل المتهم باحواز بنزرت الكبرى.



