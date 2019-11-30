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"التعبئة والإحصاء": تراجع واردات مصر من دول آسيا بقيمة 808.668 مليون دولار

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:05 م
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جهاز التعبئة والاحصاء
جهاز التعبئة والاحصاء
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كشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم التجارة الخارجية بين مصر ودول اسيا خلال أغسطس عام 2019، حيث تراجع حجم واردات الدولة من دول آسيا بمقدار 808.668 مليون دولار وقدرت بنحو 2.256 مليار دولار مقابل 3.065 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأشار التقرير إلى تراجع واردات الدولة من الصين خلال أغسطس 2019 بمقدار 157.996 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 824.818 مليون دولار مقابل 982.814 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ووفقا للتقرير ارتفعت واردات الدولة من الهند خلال أغسطس الماضى بمقدار 93.208 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 264.242 مليون دولار مقابل 171.034 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

بينما تراجعت واردات الدولة من اليابان خلال أغسطس 2019 بمقدار 28.503 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 84.476 مليون دولار مقابل 112.979 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأشار التقرير إلى ارتفاع واردات الدولة من كوريا الجنوبية خلال أغسطس عام 2019 بمقدار 39.417 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 173.558 مليون دولار مقابل 134.141 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ولفت التقرير إلى ارتفاع واردات الدولة من سنغافورة خلال أغسطس عام 2019 بمقدار 23.907 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 42.526 مليون دولار مقابل 18.619 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ووفقا للتقرير تراجعت واردات الدولة من تايوان خلال أغسطس عام 2019 بمقدار 9.549 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 29.661 مليون دولار مقابل 39.210 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأوضح التقرير ارتفاع حجم صادرات الدولة لدول اسيا خلال أغسطس الماضى بمقدار 87.211 مليون دولار وقدرت بنحو 698.835 مليون دولار مقابل 611.624 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأشار التقرير، إلى تراجع صادرات الدولة للصين خلال أغسطس 2019 بمقدار 16.309 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 13.875 مليون دولار مقابل 30.184 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ونوه التقرير إلى ارتفاع صادرات الدولة للهند خلال أغسطس عام 2019 بمقدار 19.894 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 137.801 مليون دولار مقابل 117.907 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ووفقا للتقرير تراجعت صادرات الدولة لليابان خلال أغسطس الماضى بمقدار 1.019 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 3.006 مليون دولار مقابل 4.025 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ولفت التقرير إلى تراجع صادرات الدولة لكوريا الجنوبية خلال أغسطس 2019 بمقدار 3.868 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 18.684 مليون دولار مقابل 22.552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات الدولة لإسرائيل خلال أغسطس عام 2019 بمقدار 2.400 مليون دولار، حيث قدرت بنحو 4.169 مليون دولار مقابل 6.569 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ووفقا للتقرير تراجعت صادرات الدولة لسنغافورة خلال أغسطس عام 2019 بمقدار 962 ألف دولار، حيث قدرت بنحو 1.590 مليون دولار مقابل 2.552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

ووفقا للتقرير ارتفعت صادرات الدولة لتايوان خلال أغسطس عام 2019 بمقدار 380 ألف دولار، حيث قدرت بنحو 701 ألف دولار مقابل 321 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018

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