«كورة اون لاين Kora» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الزمالك يوتي

جول كورة تابع البث الحي المباشر لمواجهة نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو مع فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت 30 نوفمبر YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الانتصار الاول للأندية المصري على ملعب مازيمبي الكونغولي في تاريخ اللعبة GOAL KOORA.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق مازيمبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE.

قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي في دوري الأبطال :-

كورة ستار وأعلن ميتشو مدرب الزمالك عن قائمة فريقه والتي شهدت عودة بعض اللاعبين عن مباراة إنبي السابقة، حيث جاءت القائمة كالتالي COOL KOORA :-

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم.

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

كورة أونلاين وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بداية من دور المجموعات عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات YALA LIVE حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.







