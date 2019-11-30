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حجز 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليات الحجز:

- حجز 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.

- حجز 2020 علبة سجائر تونسية من أجل الاحتكار بولاية زغوان.

- حجز 150كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس. 


في مجال الأمن العام:    

- إيقاف 13 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 215 عملية حجز.

- تحرير 34 محضر عدلي.

- القيام بـ 97 عملية إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.


في المجال الصحي:

- تحرير 101 محضر إقتصادي.

- تحرير 137 مخالفة صحية.
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