أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليات الحجز:

- حجز 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.

- حجز 2020 علبة سجائر تونسية من أجل الاحتكار بولاية زغوان.

- حجز 150كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.









في مجال الأمن العام:





- إيقاف 13 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 215 عملية حجز.





- تحرير 34 محضر عدلي.





- القيام بـ 97 عملية إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.









في المجال الصحي:





- تحرير 101 محضر إقتصادي.





- تحرير 137 مخالفة صحية.