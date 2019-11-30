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"يلا شوت الجديد" PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريد (live) ا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:54 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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حجز ريال مدريد مقعده في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادله مع باريس سان جيرمان في السانتياجو بيرنابيو. وعلى المستوى المحلي، يحتل الملكي المركز الثاني حتى الآن خلف غريمه برشلونة على الرغم من التساوي معه في عدد النقاط ولكنه يتخلف بسبب فارق الأهداف التي وضعت الفريق الكتالوني في الصدارة.
يسعى الملكي للخروج بالثلاث نقاط من مواجهة ألافيس ليستمر في مجاراة البلاوجرانا ومنافسته على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم. على الجانب الآخر، يحتل ألافيس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة أي بفارق 6 نقاط عن أول مراكز الهبوط والذي يحتله سيلتا فيجو لذلك يسعى للخروج بنتيجة إيجابية للتواجد في منتصف الجدول والإبتعاد عن مراكز الهبوط.
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