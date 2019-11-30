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وزير القوى العاملة: وحدات التدريب المتنقلة شهدت إقبالا كبيرا من الشباب بالمحافظات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:59 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوحدات المتنقلة للتدريب، شهدت إقبال كبير من شباب وفتيات المحافظات، لافتًا الى وجود قوائم انتظار للتدريب.

وأضاف "سعفان"، خلال اطلاق المرحلة الثانية من إعادة تجديد وتشغيل 4 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ ليصل ما اطلاقه 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات، أنه سيتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى لتصل إلى 13 وحدة، تمهيدًا لتعميمها على 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر .

وتابع: "خلال 60 يوم من الآن سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من وحدات التدريب، لتشمل أكبر عدد من القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة".

ونوّه إلى متابعة الوزارة للوحدات المتنقلة بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن الوحدات المتنقلة تساهم في خفض معدلات البطالة، فكل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.

ولفت الى أن الوزارة من خلال تلك الوحدات تحاول اعطاء الشباب جرعة تدريببة، موضحًا: "سنكون قادرين على رفع كفاءة أولادنا، بجانب أن مبادرات التدريب ستتيح لهم القدرة على العمل في مؤسسات مختلفة، او عمل مشروع خاص به".
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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة مححمد سعفان أخبار مصر

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