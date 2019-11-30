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مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر beIN المفتوحة ماتش ريال مدريد REAL LIVE

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:52 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، والمقرر لها مساء اليوم السبتKORA LIVE، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني ’’الليجا’’KORA STAR.
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراة عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد ألافيس ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الليجا.
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