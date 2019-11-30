فرج عامر: انضمام مصر لـ"إعلان ياوندي" يعزز من دورها الاقتصادي في المحيط الأفريقي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انضمام مصر إلى مبادرة "إعلان ياوندي" الدولية، والذي تنص على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء يعزز من وضعها وقدرتها الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن كونه يتوافق مع الإصلاحات الهيكلية والتشريعات الضريبية التى تنتهجها وزارة المالية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وأضاف "عامر" أن انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي" يؤكد سعى مصر إلى تعظيم دورها في محيطها الأفريقي من خلال إرساء دعائم التعاون القاري في شتي المجالات؛ بما يؤدي إلى بناء القدرات الأفريقية على النحو الذي يُلبي الطموحات التنموية للشعوب الأفريقية، مؤكدًأ أن مصر تدعم كل المبادرات والمشروعات التي تخلق منصات لتبادل الخبرات الدولية والقارية، ومن ثم حرصت على الانضمام إلى "إعلان ياوندي" الذي نتطلع أن يكون منصة فعَّالة لإثراء الحوار البناء حول سبل تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛ ما يُسهم في تبادل الخبرات الأفريقية، وتوطين التجارب العالمية المتميزة.



