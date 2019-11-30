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محافظ الإسماعيلية الجديد يستقبل قائد الجيش الثاني الميداني

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:49 م
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اللقاء
اللقاء
هشام إسماعيل
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استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثاني الميدان، والوفد المرافق له من قيادات الجيش الثاني.

وتأتي زيارة قائد الجيش الثاني الميداني للمحافظ، لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية واختياره محافظا للاسماعيلية وتوليه مهام منصبه. 

وخلال اللقاء أكد قائد الجيش، أنه يرحب بتفعيل أطر التعاون مع المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية من أجل خدمة المواطنيين والمساهمة بما لدى قيادة الجيش من امكانيات لدفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.
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