في عيد ميلاده الـ87... أهم 5 أفلام في مسيرة المخرج ريدلي سكوت

صانع الأفلام الإنجليزي السير ريدلي سكوت، يحتفل بعيد ميلاده ال 87 في 30 نوفمبر، سكوت الذي بدأ مهنته في مجال الاعلانات، صنع أفلاما مرئية هائلة تتسع خلال فترات زمنية طويلة.



فمن تصوير عالم القرون الوسطى في فيلم Robin Hood، إلى زمن في المستقبل البعيد كما يصور فيلم Blade Runner، وتكاد أفلام سكوت تُكون دومًا نجاحات تجارية كبرى.



في عيد ميلاد المخرج، هنا أهم خمسة أفلام صنعها:



Alien 1979



يتبع الفيلم طاقم سفينة الفضاء نوسترومو Nostromo، وهي سفينة فضائية تصادف مخلوقًا قاتلًا وعدائيًا خارج الأرض، يُطلق عليه ببساطة المخلوق الفضائي، وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل تأثير بصري، وغالبًا ما يعتبر كلاسيكيًا في هذا النوع، وفي الواقع أدى نجاح فيلم Alien، إلى ظهور عدد من الأفلام والروايات وألعاب الفيديو.



Blade Runner 1982



إن الفيلم بطولة هاريسون فورد، والذي يستند بشكل عام إلى رواية فيليب ك ديك " novel Do Androids Dream of Electric Sheep " ويدور حول مستقبل عسير في عام 2019 في لوس أنجلوس، حيث يتم تخليق البشر للعمل في المستعمرات الفضائية، عندما تهرب مجموعة إلى الارض يوافق شرطي "فورد" على مطاردتهم.





Gladiator 2000



يقوم ببطولة الفيلم راسل كرو وخواكين فينكس، وتدور القضية حول جنرال مخلص "كرو"، الذي تعرض للخيانة من ابن الإمبراطور الروماني، الذي قتل الحاكم لكي يستولي على العرش، وكرو أصبح عبدًا ويجب أن يصعد في صفوف المجالدين للثأر لمقتل عائلته والإمبراطور، وفاز الفيلم بخمس جوائز أوسكار في جوائز الأكاديمية الثالثة والسبعين، التي تضمنت جائزة أفضل صورة، وأفضل ممثل "كرو"، وأفضل تصميم أزياء وأفضل صوت، وأفضل تأثيرات بصرية.





Prometheus 2012



يتبع الفيلم طاقم سفينة الفضاء "بروميثيوس" وهم يتبعون خريطة نجوم عثروا عليها في اسكتلندا، بحثًا عن أصول البشرية، ويصلون إلى عالم بعيد فقط لاكتشاف تهديد يمكن أن يمحو الجنس البشري بأكمله.





The Martian 2015



يصور الفيلم كفاح رائد الفضاء، الذي يقوم ببطولته "مات ديمون"، من أجل البقاء على سطح المريخ، بعد تركه وراءه، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنقاذه وإعادته إلى الأرض، وحصل الفيلم على سبعة ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين.



ريدلي سكوت هو المخرج الذي أعاد تعريف السينما العالمية، وإسهاماته في التكنولوجيا والأسلوب في صناعة الأفلام، هائلة ولا مثيل لها.