اسعار مواد البناء اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 في الاسواق المحلية بمصر

اسعار مواد البناء اليوم في مصر





استقرت اسعار مواد البناء اليوم في مصر السبت 30-11-2019 نهاية شهر نوفمبر الجاريى، ـوكانت اسعار مواد البناء شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية والذي بلغ نحو 200 جنيها في سعر طن الحددي و150 جنيها في سعر طن الأسمنت، لتعاود الاسعار استقرارها مرو أخرى وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء في الاسزاق المصرية خلال الفترة الحالية وجاءت على النحو التالي:









اسعار الاسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن.

سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن

سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه

سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا

سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن

سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن

سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن

سجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.



