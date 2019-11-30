Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 في الاسواق المحلية بمصر
السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:35 م
Advertisements
Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم في مصر
استقرت اسعار مواد البناء اليوم في مصر السبت 30-11-2019 نهاية شهر نوفمبر الجاريى، ـوكانت اسعار مواد البناء شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية والذي بلغ نحو 200 جنيها في سعر طن الحددي و150 جنيها في سعر طن الأسمنت، لتعاود الاسعار استقرارها مرو أخرى وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء في الاسزاق المصرية خلال الفترة الحالية وجاءت على النحو التالي:
اسعار الاسمنت اليوم في مصر
سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن.
سجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن.
سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن
سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه
سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن
سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن
سجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن
سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن
سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار الحديد اليوم السبت 30-11-2019
سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.
سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن.
سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن.
سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.
سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن.
سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن.
سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن.
سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن.
سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.
سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن.
Advertisements