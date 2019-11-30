"لوكندة الأوباش" ترفع لافتة "sold out"

شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر في الفيديو الفنانه مايا دياب والفنان ماجد المصري والفنان حسن الرداد، حيث أعلنوا بطريقه طريفه عن نفاذ جميع تذاكر اول يوم عرض للمسرحيه التي ستعرض في 4 ديسمبر المقبل، وقد رفع لافتة "sold out" نظرا للاقبال الشديد من جمهورهم ومحبيهم.



ولكن مازال هناك فرصة أخري في المسرحية ممتدة إلى 7 ديسمبر.



وعلق الفنان حسن الرداد علي الفيديو قائلاً:" الحمدلله تم حجز كل تذاكر اول يوم عرض فى مسرحيةلوكاندة_الاوباش موسم_الرياض ، إن شاء الله العرض".



مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، إدوارد، مايا دياب، إيمان العاصي، حمدى الميرغنى، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، والمسرحية من تأليف السيناريست محمد عز، وأحمد فوزي، ومن إخراج أشرف ذكي.



ومن الجدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة١٨"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرضه،وهو من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكرى، وشارك في بطولته حسن الرداد، محمود الليثى، محمود البزاوي، ناهد السباعى، شيماء سيف، سلوى خطاب.