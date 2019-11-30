يلا شوت bein SPORT TV مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ريال مدريد N

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق ألافيس والتي ستقام اليوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني KOORA ONLINE ويغيب نجم فريق ريال مدريد الإسباني عن مباراة فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا GOAL KOORA.

يلا شوت بلس وتعرض اللاعب الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد لإصابة طفيفة في مباراة باريس سان جيرمان الماضية والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS وستكون تلك المباراة بين فريق ريال مدريد والافيس نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في الليجا.

كورة أونلاين ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 28 وهو نفس رصيد فريق برشلونة والذي يحل في صدارة الليجا BEIN MATSH ولكن بفارق الأهداف لصالح الفريق الكتالوني، والذي سوف يواجه فريق أتليتكو مدريد في قمة الجولة يوم الأحد المقبل على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد COOL KOORA.

يلا لايف شاهد البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق ألافيس عبر اليوتيوب والبث المباشر بدون تقطيع وعلى بث الحي الأسطورة ALASTORA ونجح الفريق الأبيض في حسم بطاقة تأهله لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع باريس سان جيرمان، ولكنه صعد في وصافة المجموعة بشكل رسمي قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة، ويتصدر الفريق الباريسي تلك المجموعة برصيد 13 نقطة YALA LIVE.







