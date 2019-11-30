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المشدد 7 سنوات لسائق وعامل قتلا مواطنًا وأصابا زوجته بالشرقية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:44 م
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متهم
متهم
إسلام علي
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائق لودر بالسجن 7 سنوات، وعامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما في قضية مقتل عامل وإصابة زوجته بقرية "شرفة الدوة" التابعة لمركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدى ومحمد سامي بدة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 1564 لسنة 2017 جنايات مركز أبوكبير ليوم 30 مايو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد وصول " إبراهيم ع م" للمستشفي العام جثة هامدة، وتوصلت تحريات الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث أبوكبير، إلي قيام كل من " محمد أ ع م" 23 سنة سائق لودر، مقيم شرفة الدوة، و" محمد ص ع" من أبوكبير، بقتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك الغرض سلاح ناري، وأدوا بحياة المجني عليه وإصابة زوجته لخلافات بينهم، وتم إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وسبق وحكمت المحكمة بالإعدام لشخص والمؤبد لثلاثة آخرين متهمين في ذات القضية العام الماضي.
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