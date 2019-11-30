هكذا شجع شريف رمزي مُحبيه على ممارسة الرياضة

يحرص الفنان شريف رمزي، على مُشاركة مُحبيه صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به، والتفاعل بشكل دائم معهم،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".





حيث شارك الفنان شريف رمزي مُحبيه مقطع فيديو جديد له، ظهر في الفيديو وهو يقوم بأداء بعض التمارين الرياضية بمساعدة المدرب إبراهيم أبو النجا.



وعلق شريف على الفيديو قائلاً :"أخيراً رجعت ألعب رياضة تاني بعد خمس سنين توقف و مش قادر أقولكم أنا سعيد قد إيه صحيًا و نفسيًا و حاسس بفرق كبير جدًا في عشر أيام فقط، وإن شاء الله أقدر أكمل وأرجّع الرياضة تاني لروتين حياتي اليومية زي ما كانت من يوم ما بدأتها من وأنا طفل، عايز أشكر كابتن إبراهيم أبو النجا علي تشجيعه ليا لأنه السبب في إني بدأت تاني بعد كل فترة التوقف دي و هو اللي بيمرني بكل الطرق الجديدة المبتكرة و الحديثة و الصعبة من يوم ما عرفته من ١٥ سنة و لحد دلوقتي شكراً كابتن هيما علي مجهودك الكبير "، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُتابعيه.



مشاركة شريف فى نصيبي وقسمتك



والجدير بالذكر أنَّ أخر أعمال شريف رمزي الدرامية مشاركته في مسلسل" نصيبى وقسمتك 2" فى حدوتة بعنوان " أحمد يا عمر"،وهي بطولة هيدى كرم، بسمة، ماجدة منير، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.



