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أخبار البورصة المصرية .. الأجانب يحققون مبيعات بنحو 189.4 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:32 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

رصدت " الفجر "  أن مبيعات الأجانب بـالبورصة المصرية بالأسبوع الماضي ،  قد بلغت نحو 189.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 127.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 
ووفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فقد سجلت تعاملات المصريين نسبة 51.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 41.2%، والعرب على 7.3% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
وعن تعاملات الأجانب غير العرب، فقال التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أنها قد سجلت صافى بيع قدره 2.26 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 845.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 67% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.2% وسجل العرب 8.8%.

وخسرت البورصة المصرية  خلال تعاملات الأسبوع الماضي  ، نحو 8.8 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 705.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضى.


وحصل  قطاع البنوك  علي المركز الأول في القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول ، وبلغ 14.2 مليون ورقة بقيمة 916.3 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 112.4 مليون ورقة، بقيمة 390.7 مليون جنيه ،تلاه  قطاع الخدمات المالية،بحجم تداول بلغ 74.2 مليون ورقة بقيمة 333.5 مليون جنيه،
 
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