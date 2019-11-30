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تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية أمام نيوكاسل .. رابط مجاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر bein sport

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - ستونز - فيرناندينيو - ميندي.
خط الوسط : جوندوجان - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز.
خط الهجوم : جابريل جيسوس.

وكان فريق السيتي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، واحرز هدفين السيتي البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز، حيث عاد لنغمة الانتصارات بعد هزيمته من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.

مانشستر سيتي يفقد نجمه بسبب الإصابة :-
وتعرض اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو للإصابة خلال مباراة تشيلسي الماضية، وسوف يغيب عن أثرها حتى بداية السنة الجديدة 2020 حيث كم المتوقع أن يفقد الفريق الإنجليزي خدماته لما يقارب التسع مباريات، وسيعوض البرازيلي جابريل جيسوس غياب اجويرو في المباريات المقبلة.

ويحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب صاحب الصدارة في البريميرليج ويرغب في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق لما يقارب الـ30 عاما.


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الكلمات المفتاحية

ترتيب دوري الا الجولة الرابعة عشر

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