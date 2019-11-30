تعرف علي موعد طرح ألبوم عمرودياب الجديد كاملا





أغنية "بحبه" لعمرو دياب





طُرحت أغنية بحبه فى الأول من أغسطس الماضى، والأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.



أغنية "أنا غير"



طُرحت أغنية أنا غير فى 20 أغسطس الماضى، و"أنا غير" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى.



أغنية "يوم تلات"



طرح الهضبة أغنية يوم تلات فى 19 سبتمبر الماضى.



الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز شافعى، وأثارت "يوم تلات" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا من قبل جمهور الهضبة نظرا لجرأة كلماتها.



أغنية "تحيرك"



طٌرحت أغنية تحيرك فى 25 سبتمبر، الأغنية كلمات محمد القياتى، وألحان محمد حمزة وتوزيع ومكساج طارق مدكور.



أغنية متغير



الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.



قدام مرايتها



طٌرحت قدام مرايتها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 5 نوفمبر، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا قبل طرحها على يوتوب، وتم تداولها بكثرة عبر "السوشيال ميديا".



الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور.



أول يوم فى البعد



طرح عمرو دياب أغنية اول يوم فى البعد وهى سابع أغنيات ألبومه الجديد أنا غير عبر منصة إحدى شركات الاتصالات، الأغنية فور طرحها تصدرت تريند موقع تويتر، والأكثر بحثا على مواقع التواصل.





اول يوم فى البعد كلمات أحمد المالكى، تلحين محمدى، توزيع أسامة الهندى.





يستعد الهضبه عمرو دياب، لطرح ألبومه الغنائي بالكامل"أنا غير" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أنه قرر علي عدم طرح أغاني سينجل من الألبوم مرة أخري قبل طرح الألبوم كاملا.وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن عمرو دياب، حدد موعد طرح الألبوم ليكن علي هامش الإحتفالات بالكريسماس، وقبل مطلع العام المقبل".وطرح عمرو حتي الأن 7 أغاني من الألبوم وهم: