شاهد مباراة الدوري الإسباني اليوم بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس YALLA SHOOT .

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حيث يحل نادي ريال مدريد COOL KORA ضيفاً على ملعب ميندزوروزا لمواجهة نادي ألافيس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA STAR للبقاء في دائرة المنافسة، ولن يتحقق ذلك سوى بتحقيق الثلاث نقطا على نادي ألافيس.

ويغيب النجم البلجيكي YALLA KORA إيدين هازارد والفرنسي رافائيل فاران عن الفريق بسبب الإصابة في المباراة السابقة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

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من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان DAWRI PLUS المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – إيدير ميليتاو – مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيما

موعد مباراة ريال مدريدوألافيس والقنوات الناقلة لها

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تبدأ المباراة اليوم في تمام الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 .







