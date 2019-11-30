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شووت bein SPORT بث مباشر مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر رابط ماتش Real Madrid يلا شوت PLUS رابط الريال LIVE NOW

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:32 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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شاهد مباراة الدوري الإسباني اليوم بين ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس YALLA SHOOT .
يقدم لكم موقع الفجر خدمة مشاهدة البث المبشر لمباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني يلا شوت، تابع مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني يلا كورة، مباراة ريال مدريد وألافيس كول كورة، بث حي مباراة ريال مدريد وألافيس برابط سريع.
حيث يحل نادي ريال مدريد COOL KORA ضيفاً على ملعب ميندزوروزا لمواجهة نادي ألافيس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.
ويسعى رجال المدرب زين الدين زيدان KORA STAR للبقاء في دائرة المنافسة، ولن يتحقق ذلك سوى بتحقيق الثلاث نقطا على نادي ألافيس.
ويغيب النجم البلجيكي YALLA KORA إيدين هازارد والفرنسي رافائيل فاران عن الفريق بسبب الإصابة في المباراة السابقة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.
التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
تابع بث مباشر مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت STAR PLUS شاهد الآن مباراة ريال مدريد وألافيس KOOORA4LIVE متابعة مباراة ريال مدريد رابط مباشر جودات متعددة.
من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان DAWRI PLUS المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – إيدير ميليتاو – مارسيلو
خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو.
خط الهجوم: رودريجو – كريم بن زيما
موعد مباراة ريال مدريدوألافيس والقنوات الناقلة لها
تابع الآن مباراة ريال مدريد اليوم السبت في الدوري الإسباني رابط مباشر جودة يوتيوب KORA LIVE دون تقطيع، شاهد الان مباراة ريال مدريد KORA ONLINE .
تبدأ المباراة اليوم في تمام الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 .


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