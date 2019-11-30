شووت STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يلا شوت بث مباشر bein SPORT كورة ستار KORA LIVE ماتش ريال مدريد GOA

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ريال مدريد يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين فريق ريال مدريد ونظيؤه ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، على ملعب ملعب ديبورتيفو ألافيس الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:-

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة عصرا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

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