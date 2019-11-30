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عاجل.. تشكيل الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا
السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:27 م
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رامي بشاي
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أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل المواجهة مع مازيمبي اليوم بافتتاح مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر له الثالثة عصرًا
تشكيل الزمالك ضد مازيمبي
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز
خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف
بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد
عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن
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