أونلاين KORA: مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Real Madrid رابط مباشر الريال

خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.





حيث يحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة مناصفة مع غريمه برشلونة، فبعد خوض الفريق الملكي لـ13 لقاء هذا الموسم في الدوري حققت كتيبة زيدان الانتصار في 8 مباريات مقابل التعادل في 4 مناسبات والهزيمة في لقاء وحيد كان على يد فريق ريال مايوركا.









بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة جمعها من 14 مباراة حقق خلالهم الفوز في 5 انتصارات مقابل التعادل في 3 مناسبات والهزيمة في 6 لقاءات، وكان ريال مدريد قد انتصر في مباراة الجولة الماضية على ريال سوسيداد بنتيجة 3-1، بينما انتصر ألافيس خارج ملعبه في مباراة الجولة الماضية على فريق إيبار بهدفين نظيفين.







