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نائب محافظ الدقهلية: تخفيف أعباء المواطن والاستماع لمشكلاتهم على رأس أولوياتي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:24 م
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هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
رقية جمال
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قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن القيادة السياسية في مصر تولي الشباب اهتمام كبير منذ عام 2016، وأصبح لدى الشباب القدرة والفرصة للالتحام مع قيادة الدولة والاختلاط بهم عبر مؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب العالم، ووجدوا أنفسهم يجلسوا مع المسئولين والقيادات على مائدة واحدة في نموذج محاكاة الحكومة المصرية.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن نموذج المحاكاة أصبح حقيقي الآن في وجود عدد كبير من الشباب في تشكيل حركة المحافظين؛ ليصبحوا لديهم سلطة اتخاذ القرار ومناقشة كافة الأمور والتحديات.

وأكد نائب محافظ الدقهلية، أن أول ما سيعمل عليه هو النزول للمواطنين والاستماع إليهم ودراسة كافة المشكلات وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تعرض عليهم، مشددًا على أن تخفيف أعباء المواطن على رأس أولوياتهم وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتذليل كافة الصعائب أمام تطوير الخدمات، وتطوير قطاعي التعليم والصحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد الأربعاء الماضي، أداء 16 محافظًا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية، معظمهم من الشباب كما أنه لأول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب في المناصب التنفيذية، حسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
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