Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد GOAL PLUS

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:21 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
Advertisements
يلاشووت مباراة ألافيس ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، YALLA SHOOT ريال مدريد يحل ضيفًا على ألافيس بالليجا الإسبانية.
كورة أونلاين حيث يستضيف ألافيس نظيره ريال مدريد، على ملعبه ووسط جماهيره ظهر اليوم الجمعة في مباراة من قوية، حيث يسعى الميرنجي للإستمرار على صدارة جدول الترتيب، KORA ONLINE مباراة ألافيس ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني.
كورة ستار وكان ريال مدريد، نجح في تحقيق الفوز على ريال سوسيداد، بالجولة الرابعة عشر، ليتواجد في صدارة جدول الترتيب رفقة برشلونة صاحب نفس الرصيد، إلا أن الأخير يحتل بفارق الأهداف، تابع بث مباشر KOORA STAR، مباراة ألافيس ضد ريال مدريد بالجولة الخامسة عشر من الدوري.
موعد مباراة ألافيس وريال مدريد بالدوري الإسباني
ويستضيف ألافيس ريال مدريد، في مباراة قوية على أصحاب الأرض، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ألافيس ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني
كورة جول حيث تذاع مباراة ريال مدريد ضد ألافيس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD 3، الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA GOAL ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.
الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس، بالجولة الخامسة عشر حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد28 نقطة، متساويا مع برشلونة بنفس الرصيد، alostora تابع حصريا مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، بالدوري الإسباني.
يلا شووت ويدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، بهدف تحقيق الفوز دون غيره من أجل مواصلة التقدم بجدول ترتيب الدوري، YALLA SHOOT مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، بالليجا الإسباني.
ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وألافيس، بالجولة الخامسة عشر بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس بالليجا الأسبانية KOORA PLUS.


Advertisements

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 21 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 17 ساعة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 20 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 18 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

عاجل.. تشكيل الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status