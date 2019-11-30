كورة لايف Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد GOAL PLUS

يلاشووت مباراة ألافيس ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، YALLA SHOOT ريال مدريد يحل ضيفًا على ألافيس بالليجا الإسبانية.

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موعد مباراة ألافيس وريال مدريد بالدوري الإسباني

ويستضيف ألافيس ريال مدريد، في مباراة قوية على أصحاب الأرض، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ألافيس ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني

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يلا شووت ويدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، بهدف تحقيق الفوز دون غيره من أجل مواصلة التقدم بجدول ترتيب الدوري، YALLA SHOOT مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، بالليجا الإسباني.

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