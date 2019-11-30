هل عاد محمد فؤاد لمنزله واستقرت حالته؟.. المهن الموسيقية ترد



وأشار "مرتضى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن فؤاد تعرض لإغماءة إثر ارتفاع مفاجىء في ضغط الدم، وتم نقله للمستشفى، وأجرى عدد من الإشاعات للاطمئنان على حالته الصحية.



وأوضح أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر فور علمه بالخبر، وكان عائدا من أمريكا، تواصل مع شقيق فؤاد تليفونيا أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وعرض عليه استعداد النقابة تقديم أي مساعدات، مضيفا أن حالة محمد فؤاد استقرت، وغادر المستشفى، وتوجه لمنزله.



كشف طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل الحاالة الصحية للمطرب محمد فؤاد، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أمس نقل على أثرها إلى المستشفى.