رأس حتحور وعمود أبريس.. تعرف على أول قطع أثرية تصل لمتحف كفر الشيخ

قال مؤمن عثمان رئيس، قطاع المتاحف بوزارة الأثار، إن أول ثلاث قطع تصل إلى متحف كفر الشيخ القومي هي قطع ضخمة ضمت رأس تمثال من الجرانيت الوردي للآلهة حتحور وسيتم عرضه في الفناء الخارجي للمتحف.



وجاء ذلك على هامش وصول أول ثلاث قطع لمتحف كفر الشيخ القومي بمحافظة كفر الشيخ، والذي يتم العمل فيه على قدم وساق لافتتاحه للزيارة قريبًا



وأضاف أن القطعة الثانية تصور تمثال أسد من الجرانيت الأحمر والتي سيتم عرضها أيضًا بالفناء الخارجي، أما القطعة الثالثة فهي عمود للآلهة حتحور من الشست يطلق عليه عمود أبريس من الأسرة 26 صور عليه الخرطوش الخاص بالملك وسيتم عرضه داخل المتحف كأول قطعة تستقبل الزوار.



ونوه "عثمان" بأن اختيارات القطع جاءت وفقًا لسيناريو العرض المتحفي المقرر من قبل لجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي وبعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية، حيث انتهت اللجنة من إعداد سيناريو العرض والاختيار النهائي للقطع وسيتم عمليات نقل الآثار تباعا خلال المرحلة القادمة في أماكن عرضها الدائمة حيث وصولت الي المتحف الأسبوع الماضي فتارين العرض وسيتم تركيبها خلال هذا الأسبوع.



وكان متحف شرم الشيخ قد استقبل فجر اليوم أولى القطع الأثرية التي سيتم عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص به، والتي جاءت وسط اجراءات أمنية، وتحت إشراف مجموعة من أثريي ومرممي وزارة الآثار، مع مراعاة اتباع كافة الطرق العلمية المتبعة لتغليف ونقل الآثار الثقيلة والتى تضمن سلامة الآثر، وتقوم وزارة الآثار بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للمتحف، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.



وتم استئناف العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام حوالى 8 سنوات، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التى يبلغ عددها 17 محلا إضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.



وفكرة سيناريو العرض المتحفى لمتحف شرم الشيخ ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصرى القديم وكذلك فى العصر الحديث، بحيث تروى القطع الأثرية مدى التقدم الحضارى الذى كان يعيشه المصرى القديم، حيث برع فى صناعة الكراسى والمناضد والأسرة المريحة وكان يزين المائدة بالزهور ويأكل ويشرب فى أطباق وكؤوس من الخزف مختلفة الأشكال والألوان وكان يلبس أحدث الأزياء.



كما يشمل سيناريو العرض المتحفى عرضا للحياه البرية، وكيف اهتم المصرى القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها، مؤكد أنه سيتم لأول مرة عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.