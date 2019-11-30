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كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول PLUS NOW

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:19 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية، كورة لايف KORALIVE.
بث مباشر بين ماتش لمباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد Real Madrid live stream، حيث يعول ريال مدريد على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وفينسيوس جونيور، وجاريث بيل.
بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد
كورة جول Real Madrid KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد، المقرر انطلاقها في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.
يلا شوت Benzema ONLINE للاستمتاع بمباراة ريال مدريد وألافيس
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ريال مدريد وألافيس، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الميرنجي، نظرًا لقوة منافسه ألافيس على أرضه ووسط جماهيره، كما انه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق.
الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ريال مدريد وألافيس
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق فوز ساحق على نظيره ألافيس، بثلاثة أهداف دون رد في أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الماضي.


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