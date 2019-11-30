رحلة أسمن رجل في العالم من بدء تخفيف الوزن إلى المشي على قدميه

خوان بيدور أسمن رجل في العالم اشتهر في عام 2016 عندما تم نقله من منزله في مدينة أغواسكالينتس إلى المستشفى، حيث تداولت الكثير من المواقع صوره أثناء عملية النقل.

63 كيلوجراما

كان وزن خوان بيدرو عندما كان في السادسة من عمره، ما يقرب من 63 كيلوجراما، وقد ارتفع منذ ذلك الحين.. وبعد عام تعرضت لحادث وكسر نصف جسدي وقضى نصف عام في السرير.

خوان بيدرو طريح الفراش

وكان المكسيكي طريح الفراش منذ نحو 10 سنوات بعد أن تعرض لخطر الموت إثر الحادث ونوبة التهاب رئوي.

أسمن رجل في العالم

حصل خوان بيدرو على الرقم القياسي لأسمن رجل في العالم، وكان وزنه حوالي 590 كيلوغراما، بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

يخسر 330 كيلوجراما من وزنه

خسر خوان بيدرو فرانكو، 330 كيلوغراما في 3 سنوات، الأمر الذي سمح لها بالوقوف على قدميه والمشي مجددا، وذلك بعد قرابة عقد من الزمن، قضاه في الفراش بسبب وزنه الهائل.

الجلوس بمفرده

بات بمقدور خوان بيدرو، الآن الجلوس بمفرده بعد عملية لاستئصال جزء من المعدة، واتباعه لنظام غذائي لتخفيض الوزن، إضافة إلى علاجات أخرى.

وقال عازف الغيتار السابق: "إن مجرد القدرة على رفع ذراعيك والاستيقاظ كل يوم، أو الذهاب للحصول على كوب من الماء أو إلى المرحاض، يجعلك تشعر بالراحة".

وأصبح بإمكان خوان بيدرو فرانكو، الذي صنفته موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017 باعتباره "أسمن رجل في العالم"، أن يمشي بمساعدة عصا بعد أن أصبح وزنه أقل من 260 كيلوجراما.



