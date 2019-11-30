عاجل.. أزمة جديدة تطارد كهربا في البرتغال

ينوي ديسبورتيفو آفيس المنافس في بطولة الدوري البرتغالي تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد مهاجمه الحالي محمود عبد المنعم كهربا لانقطاعه عن تدريب الفريق منذ انضمامه إلى منتخب مصر.

وكشفت صحيفة "O Jogo" البرتغالية عن أن كهربا لم يعد مرة أخرى إلى أفيش بعد مشاركته مع منتخب مصر وتجاوز غيابه المدة المسموح بها في الفترة من 22 وحتى 28 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن إدارة نادي قامت بتوقيع عقوبة على كهربا لأنه لم يبلغهم بمكان وجوده ولم يحضر إلى التدريبات في ظل ما يثار عن توقيعه للنادي الأهلي في مصر.





وكانت آخر مباريات كهربا مع أفيش في الدوري البرتغالي ضد بورتو في يوم 3 نوفمبر وخسرها فريقه بهدف نظيف.