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خبير تسويق: الإقبال على "البلاك فرايدي" فاق التوقعات (فيديو)
السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:33 م
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رقية جمال
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قال محمد جاوي، مدير التسويق والتطوير لعدد من الشركات والماركات بالدول العربية، إن طول مدة البلاك فرايدي هذا العام، دليل على الإقبال الكبير على الشراء، مشددًا على أن الإقبال هذا العام غير متوقع وفاق كل التصورات، معقبًا: "اليوم دا بيفرق مع جميع الشركات، وعوض الفترة اللي فاتت".
وأضاف "جاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن أصحاب الشركات تقوم بتقسيم الماركت الجديدة وتكون التخفيضات عليها بسيطة، بينما الماركت القديمة تكون التخفيضات عليها عالية جدًا للتخلص منها.
وتابع مدير التسويق والتطوير لعدد من الشركات والماركات بالدول العربية، أن الحديث عن أن سعر السلع بعد التخفيضات هو نفس سعرها الحقيقي مع كتابة أسعار وهمية غير صحيح، لافتًا إلى أن جميع الماركت العالمية أصبحت موجودة في مصر بصفة مستمرة، ويكون المستهلك متابع للسلع وسعرها بصفة مستمرة، ويكون لديه خلفية عن سعر السلعة منذ بداية عرضها، وحتى عرضها في عروض البلاك فرايدي.
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