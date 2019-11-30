خبير تسويق: الإقبال على "البلاك فرايدي" فاق التوقعات (فيديو)

قال محمد جاوي، مدير التسويق والتطوير لعدد من الشركات والماركات بالدول العربية، إن طول مدة البلاك فرايدي هذا العام، دليل على الإقبال الكبير على الشراء، مشددًا على أن الإقبال هذا العام غير متوقع وفاق كل التصورات، معقبًا: "اليوم دا بيفرق مع جميع الشركات، وعوض الفترة اللي فاتت".





وأضاف "جاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن أصحاب الشركات تقوم بتقسيم الماركت الجديدة وتكون التخفيضات عليها بسيطة، بينما الماركت القديمة تكون التخفيضات عليها عالية جدًا للتخلص منها.



