بدء توافد أكبر وفد شبابي للاتحاد الإفريقي إلى مصر

ي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة من خلال (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - مكتب الشباب الإفريقي) ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بدأ توافد متطوعي الاتحاد الإفريقي إلى القاهرة للمشاركة في برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي الذي يعقد بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من 1حتي 12 ديسمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





واستهلت وزارة الشباب والرياضة عملها باستقبال الوفود الإفريقية المُختارة للمشاركة في البرنامج، حيث وصل حتى الآن 160 مشارك بواقع 20 عن الاتحاد الإفريقي "مدربين، ومنظمين، ومنسقي البرنامج"، 120 شاب وفتاة متطوعين من 32 دولة إفريقية، و20 متطوع من مصر.





واستكمل فريق الخبراء التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي مع مكتب الشباب الإفريقي ترتيباته استعدادًا لبدء التدريب المقرر إطلاقه غدًا الأحد، وعقب الانتهاء من إجراء الاجتماع التحضيري للبرنامج وتنظيم العمل والمهام به، تفقدا سويًا القاعات المخصصة للتدريب وورش العمل لضمان إخراج البرنامج بأفضل صورة ممكنة.



