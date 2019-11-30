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"القوى العاملة" تطلق المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة 

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:26 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
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أطلق وزير القوى العاملة اليوم، المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة، والمقرر إطلاقها في محافظات الأقصر أسيوط،  كفر الشيخ،  المنيا.


وأضاف الوزير،  أن إجمالي الوحدات التي تم إطلاقها حتى الآن هم ٨ وحدات موزعة على ٨ محافظات، مشيرا إلى أنه يتبقى ٥ وحدات أخرى سيتم إطلاقها في المرحلة الثالثة، والتي من المقرر إطلاقها، خلال شهرين من اليوم، ليصبح لدينا ١٣ وحدة متنقلة.


وأكد  الوزير، أن اختبار تشغيل تلك الوحدات سيكون لمدة عام،  وفي حالة تحقيق المراد منها سيتم إضافة وحدات أخرى لتغطي كل محافظات الجمهورية.


وتقدم الوزير بالشكر للعمال الذين قاموا بتطوير تلك الوحدات، لإخراجها بهذا الشكل، ليصبح إضافة للتدريب المهني في كل محافظات مصر.


وأشار الوزير، أن هناك إقبال كبير على الوحدات التي تم إطلاقها في المحافظات الأربع في المرحلة الأولى، مضيفا أنه سيتم تغيير القرى لكل وحدة في كل محافظة، كل ثلاث شهور.
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