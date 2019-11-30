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عرض فيلم "Black Widow" في الهند قبل دور العرض الأمريكية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:17 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يطرح فيلم Black Widow للنجمة سكارليت جوهانسون، في السينمات الهندية، قبل يوم واحد فقط، من طرحه في الولايات المتحدة.


وسوف يُطرح الفيلم Black Widow في الهند في الثلاثين من إبريل 2020، قبل يوم واحد من طرحه في الولايات المتحدة، وسفتتح فيلم Black Widow من Marvel Studios في الهند بست لغات هي الإنكليزية،الهندية،التاميلية،التيلوغو،الماليالامية والكانادا.


خلال السنوات القليلة الماضية، أحدثت أفلام Marvel ثورة ترفيهية في البلاد، كل بطل خارق من Marvel سواء كان Iron Man أو Captain America أو Thor أو Hulk، وحتى الأعضاء الجدد مثل Black Panther وDoctor Strange وCaptain Marvel - أصبحوا أسماءً مألوفة.


وشخصية Black Widow، هي واحدة من الشخصيات التي كانت جزءًا لا يتجزأ من رحلة Marvel وكانت المفضلة لدى الجمهور، خاصة في الهند، لقد رأينا ناتاشا رومانوف كجاسوسة وقاتلة منتقمة، ولكنها لا تزال غامضة، والمعجبين الآن يريدون أن يعرفوا قصتها الأصلية أكثر من أي وقت مضى.


وكهدية خاصة لهؤلاء المشجعين، قال بيكرام دوغال، رئيس استوديو ترفيه Disney India، أنهم سيطرحوا فيلم Black Widow قبل يوم من الولايات المتحدة.


يتم تعيين أحداث فيلم Black Widow بعد أحداث Captain America: Civil War، ولكن قبل أحداث Avengers: Infinity War، الفيلم سيتتبع قصة ناتاشا رومانوف التي ستواجه ماضيها، وسيبدأ الفيلم مرحلة جديدة ل Marvel بعد فيلم Avengers: Endgame.


يُقال أن الممثل روبرت داوني، سيعود كالبطل الخارق الغامض Iron Man في Marvel Cinematic Universe مع فيلم Black Widow، وستعود الشخصيات كافة، لأن Black Widow هي مقدمة مسبقة لأحداث Endgame، وليس من المعروف حجم دور روبرت داوني في الفيلم.
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