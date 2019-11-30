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بـ"التسلق وكسر الباب".. سقوط عصابة سرقة المساكن بأكتوبر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمدينة 6 اكتوبر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إرتكاب حوادث سرقات المساكن ليلًا بأسلوب التسلق وكسر الباب مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات (7 شاشات تليفزيون، ميكروويف، ماكينة قهوة، جهاز لوحى "تابلت"، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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