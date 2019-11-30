ليلى علوي توجه رسالة شكر للقائمين على تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة ليلى علوي، أمس في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١، بدار الأوبرا المصرية.





حرصت الفنانة ليلى على مشاركة مُحبيها بصور من إطلالتها وتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم المهرجان وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت: "كان شرف ليا إني أطل عليكم في أول حفل الختام.. بشكر كل القائمين على المهرجان لللي تعبوا عشان يظهر بالتنظيم والشكل ده، وإن شاء الله نلتقي في الدورة ال42".





وقد تألقت الفنانه ليلي علوي أمس بإطلاله راقيه حيث ارتدت فستان طويل باللون الموف الفاتح ذو لمعه ويتسم بوجود أكمام طويلة واسعه وأعتمدت تسريحه شعر الويفي، ومكياجآ ناعم أظهر جمال ملامحها وأكملت الإطلاله بمجوهرات ألماسيه فزادها جمالاً.



واختتمت الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.





