"قهوة في مدينة نصر".. أحمد أمين يتحدث عن بداياته في التمثيل





تحدث الفنان أحمد أمين، عن بداياته في مجال التمثيل، موضحًا أن البداية كانت من أحد مقاهي مدينة نصر، بنفس "شِلة الأصدقاء" التي كانت معه وقتها.





أوضح أمين خلال حواره مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" على قناة ON E، أنه نفس "الشِلة" التي كانت معه في المقهى، هي ذاتها فريق العمل الحالي معه، لافتًا إلى أنهم جميعا تخرجوا من كلية الفنون الجميلة، وكانوا يخرجون سويا أثناء الدراسة الجامعية.





تابع أنهم بعد التخرج كانوا يلتقون ببعضهم البعض يوميا على المقهى، رغم انشغال كل منهم في وظيفته البعيدة عن الفن، قائلا: "بس كنا بنحب الفن والسينما بس مش عارفين نعمل إيه، فا أنا أخدت قرار وقولتلهم إحنا هنتقابل على القهوة بدري الساعة 6 الصبح، نكتب فيلم ونصوره ونقعد نمنتجه، ونتفرج عليه.. إيه بقى االفيلم مش مهم لما نروح نبقا نشوف، المهم إننا نصحى بدري".





أضاف: "تحدي النجاح كان إننا نعمل فيلم، وفعلا عملنا فيلم سميناه فيلم اليوم الواحد، وعملنا مجموعة كده، طلع منها حاجة وعشرين فيلم، منها فيلم (حاضر مع المتهم) اللي حقق أرقام كبيرة على اليوتيوب وكنت عامل فيه دور شيخ أزهري، وده فيلم جد مش كوميدي خالص".